«Рейнджерс» — «Брюгге»: определён самый вероятный счёт игры Лиги чемпионов

«Рейнджерс» — «Брюгге»: определён самый вероятный счёт игры Лиги чемпионов
Комментарии

19 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Рейнджерс» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Следом идёт ничья 2:2 (8.70), а также 2:1 в пользу бельгийского клуба за 9.50.

