«Рейнджерс» — «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Брюгге».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.13.

«Брюгге» станет непростым испытанием для «Рейнджерс». Он является вице-чемпионом Лиги Жюпиле и обладателем Суперкубка Бельгии. Крепкая и сбалансированная команда, которая преследует большие цели в еврокубках. За это лето она потеряла немало ключевых футболистов, а самым дорогим приобретением стал сын тренера «Спартака» Деяна Станковича — Александар.

Чемпионат Бельгии для «Брюгге» тоже начался неплохо. Он обыграл «Генк» (2:1), «Серкль Брюгге» (2:0) и «Зюлте-Варегем» (1:0), а уступил «Мехелену» (1:2). К предстоящей встрече подходит с серией из четырёх побед во всех турнирах, три из которых добыл без пропущенных мячей.

В этом году бельгийский и шотландский клубы проводили товарищескую встречу, которая завершилась вничью со счётом 2:2. В этот раз не ждём такой результативности. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча «Рейнджерс» хорошо выступает дома и будет на это рассчитывать, а «Брюгге» достаточно и ничьей в гостях. Оба хорошо обороняются. Если кто-то и выиграет, то, скорее всего, счёт будет 1:0 или 2:0.