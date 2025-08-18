Скидки
«Жил Висенте» — «Порту»: прогноз на игру чемпионата Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Жил Висенте» — «Порту».

Ставка: «Порту» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.37.

«Порту» подходит с хорошим тонусом и новой идеей под руководством Франческо Фариоли. В 1-м туре команда уверенно разобралась с «Виторией Гимарайнш» (3:0), показав высокий темп и дисциплину без мяча. Кадрово «драконы» усилили опорные зоны и центр обороны (Неуэн Перес, Ян Беднарек), плюс получили креатив в полузащите (Габри Вейга). Это поможет контролировать выездные матчи.

«Жил Висенте» с марта возглавляет Сезар Пейшоту. Команда аккуратно пережила лето — ушёл фланговый лидер Фелиш Коррея, зато добавились Кико, Роко Батурина и Роан Уилсон. Дома барселушцы традиционно играют плотнее в обороне и опасны на стандартах, но при позиционном давлении от топ-клубов часто не хватает выхода из первой фазы.

Прогноз: «Порту» должен забирать очки за счёт качества обороны и глубины ротации, а «Жил Висенте» ограничит риск и попытается ловить моменты на стандартах. Логичный выбор — П2 + ТБ 2.5 мяча. Для более осторожного подхода — чистая П2. Такой подход опирается на стартовую форму «драконов» и разницу в классе, особенно в центре поля.

