Стали известны шансы «Реала» начать чемпионат Испании с победы

19 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Осасуна». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 79% вероятности.

При этом шансы «Осасуны» оценили в 13.00 (7%). Ничья идёт с коэффициентом 6.40 (14%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.