«Реал» Мадрид — «Осасуна»: назван самый вероятный счёт

19 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Осасуна». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Осасуны» оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 6.50. Победа «Реала» 1:0 доступна за 7.50, а на точный счёт 2:1 в пользу хозяев выставлен коэффициент 9.00.

Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 9.50.