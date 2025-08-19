«Реал» — «Осасуна»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Реал» — «Осасуна».

Ставка: «Реал» победит всухую за 1.90.

Прошлый сезон для гостей получился вполне неплохим, даже были шансы заработать путёвку в Лигу конференций, но немного не повезло. Однако такого успеха добились во многом благодаря тренеру Висенте Морено. Но тот решил уйти летом, а на его место пришёл малоизвестный Алессио Лиски.

Клуб из Памплоны практически не изменился, сохранив весь основной костяк, и почти не усилился. Был совершён только трансфер Виктора Муньоса, экс-полузащитника «Реала». Он провёл два матча за мадридцев на КЧМ-2025. В остальном — никаких перемен. В атаке по-прежнему будет сиять Анте Будимир, вошедший в тройку лучших бомбардиров минувшего сезона Примеры, а на воротах остаётся надёжный Серхио Эррера.

Есть опасения по поводу текущей формы «Осасуны». Под руководством Алессио Лиски она провела шесть товарищеских матчей, но выиграла только один — у «Мирандеса» (3:0). Уступила «Уэске» (0:2), «Реалу Сосьедад» (1:4) и «Расингу» (0:1). Скорее всего, новый тренер начал вносить свои корректировки. Обычное дело, но потребуется время, чтобы к нему привыкнуть.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» победит всухую. Он подходит к новому сезону в отличном настроении и с огромной мотивацией, а Хаби Алонсо уже на КЧМ-2025 начал прививать своим подопечным атакующий стиль. С таким набором звёздных футболистов он просто необходим. В защите теперь можно рассчитывать на Александер-Арнольда и других новичков.