«Црвена Звезда» — «Пафос»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» — «Пафос»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
19 августа «Црвена Звезда» примет «Пафос» на стадионе «Райко Митич». Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск.

Букмекеры в целом за хозяев. Победа «Црвены Звезды» оценивается около 1.67 (примерно 57% вероятности).

Ничья доступна с коэффициентом 4.20, а победа «Пафоса» — с коэффициентом 4.80. Такой расклад фиксирует преимущество сербской команды, но уже не такое безоговорочное, какое было на ранних стадиях.

По тоталам голов и рынку на «обе забьют» ожидания аналитиков умеренно «верховые». Тотал больше 2.5 мяча колеблется в районе 1.70, тотал меньше 2.5 мяча — в районе 2.16. Ставка «обе забьют — да» встречается примерно за 1.67.

