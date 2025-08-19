«Црвена Звезда» — «Пафос»: прогноз на матч в Сербии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пафос».

Ставка: «Црвена» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

«Пафос» при Карседо — дисциплина, аккуратные переходы и план под конкретного соперника. Против «Маккаби» и киевского «Динамо» киприоты комфортно переживали длительные отрезки без мяча и били точечно: стандарты, подборы во второй волне, рывки Андерсона Силвы и поддержка полузащиты. На выезде в Белграде сценарий должен быть похожий: компактная середина и поиск редких, но острых выходов.

Уязвимость «Пафоса» — первая фаза под прессингом и пространство за крайними защитниками. Если «Црвена Звезда» станет быстро переводить мяч через Крунича и Иванича в полуфланги на Тикнизяна/Милсона, киприотам станет тяжело сохранять плотность в штрафной. В ответ у гостей есть козырь — продуманная оборона низким блоком, что может «притушить» счёт.

С точки зрения рисков хозяевам важно не дать «Пафосу» длинных «окошек» для контратак и не терять концентрацию при стандартах. Но по сумме качества и глубины и по текущему тонусу в квалификации «Црвена Звезда» выглядит более устойчиво на дистанции 90 минут. Базовый прогноз — победа хозяев с минимальным перевесом.

Домашний фактор и серия сербов в отборе подталкивают к П1, да. Но с учётом «низового» характера матчей «Пафоса» в Европе и его способности сушить темп, оптимально будет выбрать комбинированный вариант «П1 + тотал меньше 3.5 мяча». Счёт 2:0, пожалуй, выглядит наиболее реалистично.