«Фенербахче» — «Бенфика»: букмекеры оценили шансы команд

20 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 2.65, а шансы «Бенфики» оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.