«Фенербахче» — «Бенфика»: прогноз на игру в Турции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.25.

Жозе Моуринью хотят видеть в Лиге чемпионов с «Фенербахче», и сейчас он к этому очень близок. В прошлом квалификационном раунде его подопечные прошли «Фейеноорд» (1:2 и 5:2). После поражения на выезде португальский специалист пообещал устроить ад сопернику в Стамбуле и не соврал. Восемь ударов в створ — пять забитых мячей.

Португальская команда во время КЧМ-2025 даже обыграла «Баварию» (1:0), а уступила в плей-офф «Челси» из-за удаления в дополнительное время. Сезон стартовал для неё с победы в матче Суперкубка Португалии. Затем, в прошлом квалификационном раунде Лиги чемпионов, она уверенно расправилась с «Ниццей» (2:0 и 2:0).

Даже новый сезон Примейры клуб из Лиссабона начал с победы над «Эштрелой» (1:0). Все потери важных футболистов в межсезонье были компенсированы.

Обороной руководит опытный 37-летний Николас Отаменди, а на воротах всегда надёжен Анатолий Трубин. Сезон только стартовал, а на счету вратаря уже четыре «сухих» матча. Команда Бруну Лаже работает, как цельный механизм, без ошибок и недостатков во всех линиях. Даже интересно, как будет действовать клуб из Стамбула.

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча. «Фенербахче» хоть и устроил сумасшедший приём «Фейеноорду», но уже в следующем матче первенства не смог забить даже гола. Да и позиция вратаря — это проблема. У клуба из Лиссабона такой головной боли нет.