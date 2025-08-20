Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Кайрата» в матче Лиги чемпионов с «Селтиком»

Названы шансы «Кайрата» в матче Лиги чемпионов с «Селтиком»
Комментарии

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Селтик» — «Кайрат» пройдёт 20 августа в Глазго (Шотландия). Место — «Селтик Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Победа «Селтика» идёт с коэффициентом 1.17, что приблизительно равно 85% вероятности.

Ничья оценивается в 7.50, а успех «Кайрата» — в 17.00. Наиболее вероятный точный счёт у контор — 2:0 в пользу шотландцев (6.50).

Что по тоталам и сопутствующим рынкам? «Обе забьют — да» доступна с коэффициентом около 2.20. Тотал больше 2.5 мяча представлен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.80.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android