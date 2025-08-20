Скидки
«Селтик» — «Кайрат»: стал известен самый вероятный счёт

«Селтик» — «Кайрат»: стал известен самый вероятный счёт
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Селтик» — «Кайрат» пройдёт 20 августа в Глазго (Шотландия). Место — «Селтик Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Победа «Селтика» идёт с коэффициентом 1.17, что приблизительно равно 85% вероятности.

Ничья оценивается в 7.50, а успех «Кайрата» — в 17.00.

Наиболее вероятный точный счёт у контор — 2:0 в пользу шотландцев (6.50). Победа «Селтика» 3:0 доступна за 7.50, на 2:1 в пользу шотландцев выставлен коэффициент 8.50.

«Обе забьют — да» доступна с коэффициентом около 2.20. Тотал больше 2.5 мяча представлен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.80.

