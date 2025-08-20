Скидки
«Селтик» — «Кайрат»: прогноз на матч в Шотландии

«Селтик» — «Кайрат»: прогноз на матч в Шотландии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первую игру раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Селтик» — «Кайрат».

Ставка: «Селтик» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

«Селтик» попробует забрать мяч и оказать значительное давление, «Кайрат» будет надеяться, что плотная оборона и редкие контратаки со стандартами дадут результат. Если хозяева раньше забьют, матч пойдёт по их сценарию. Гостям же важно дотерпеть первый тайм и не раскрываться.

Риски, впрочем, есть для обеих сторон. Шотландцам нужно не терять концентрацию у своих ворот, казахстанцам — выдержать темп и не набирать фолы у собственных ворот. Вероятно, минимизировать розыгрыши угловых. Однако суммарно класс и глубина состава «Селтика» выше, а домашний фактор — серьёзный плюс.

Исходя из рассуждений, прогноз следующий. «Селтик» победит, а голов будет немного. Базовая ставка — П1 и тотал меньше 3.5 мяча. Такая логика опирается на стартовую форму хозяев, выездные трудности «Кайрата» и формат двух матчей, где казахстанцы просто постараются не получить много.

При этом важно понимать, что «Кайрат» уже прошёл многое. С одной стороны, уверенность должна быть на высоком уровне. За такой длинный путь можно выразить только уважение. Однако некоторые победы были волевые. Футболисты, как и тренерский штаб, наверняка потратили много эмоций. Шотландцы же стартовали у себя в чемпионате и только вступают в еврокубки. Могут быть попросту свежее.

