Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» 3:1 за 9.30.

«Сезон в испанском футболе стартует для одной из сильнейших команд Примеры — «Реала» Мадрид. Прошлый сезон вышел неудачным для «сливочных», «Барселона» везде была лучше. Но летом клуб без дела не сидел, сменил тренера, пришли новые игроки. И сейчас соперник в первом туре Ла Лиги относительно легкий — «Осасуна». Проблем у команды Хаби Алонсо не должно быть, я считаю.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» точно заряжен на новый сезон. В прошлом — он уступил в нескольких турнирах «Барселоне», в Эль-класико ни разу не победил. Были проигрыши и в Суперкубке, и в Кубке, и в Ла Лиге. Везде каталонцы были лучше. «Реал» был везде второй по силе командой Испании. Еще и из Лиги чемпионов почти без шансов от «Арсенала» вылетели. Так что «королевскому клубу» нужны были изменения, и они произошли, достаточно глобальные.

Пришел в «Реал» новый тренер — перспективный Хаби Алонсо, выдавший пару хороших сезонов с «Байером». Состав тоже обновился — пришли Александр-Арнольд, Хейсен, Каррерас и Мастантуоно. Все молодые талантливые игроки, некоторые уже и достаточно опытные. Часть из них выступала за «Реал» уже на Клубном ЧМ, но там на турнире не удалось дойти до финала коллективу, остановил его уверенно ПСЖ. Впрочем, это был такой, товарищеский почти турнир, еще и первый для Алонсо во главе «Реала», так что больших выводов я бы из него не делал.

Ну а «Осасуна» — крепкий «середняк» чемпионата Испании. Не такой простой клуб, конечно. Даже в прошлом сезоне он финишировал девятым, только по дополнительным параметрам уступил «Райо Вальекано» с восьмой строчки, которая обеспечивала попадание в еврокубки. Финальный отрезок особенно отличным вышел у «красно-синих» — всего одно поражение за десять матчей, много побед. Но вот все равно для топ-8 этого не хватило.

Так что «Осасуна» имеет, конечно, определенный уровень, ее состав сильно не изменился летом. Но с «Реалом» все равно тяжело будет клубу конкурировать. Уверен, подопечные Алонсо намерены стартовать с уверенной победы. У них все для этого есть», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Осасуна». Хаби Алонсо начинает звёздный путь
«Реал» — «Осасуна». Хаби Алонсо начинает звёздный путь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android