«Реал» — «Осасуна»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура Примеры

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.68.

«Очень интересно увидеть мадридский «Реал» в действии. Всё-таки на Клубном чемпионате мира играли с листа. Алонсо только-только пришёл, даже не знаю, сколько он тренировок успел провести перед турниром в США. Трент тоже только приехал, Хейсен тот же. В общем, абсолютно сырым был «Реал», но показал нормальный результат, заработал денег. Сейчас ситуация иная. Здесь уже в большей степени мы будем видеть команду Хаби Алонсо. Да, опять же, был отпуск, где-то две недели на подготовку, но это уже кое-что.

Есть проблемы по составу. Беллингема не будет долго, так ещё дисквалифицирован Рюдигер, не набрали форму Камавинга и Менди, поэтому слева ощутимая проблема. Молодого будут пробовать. И пока из-за трудностей с центральными защитниками не переходит на три центральных Алонсо. На мой взгляд, нужен ещё и игрок в центре поля, умеющий вести игру, раздавать передачи.

Но «Реал» остаётся «Реалом» в любом случае. Стартовать он должен с победы. «Осасуна» — крепкий соперник, практически каждый год они в десятке. Но контрольные игры много вопросов оставили. И старт объективно тяжёлый. Зная, как строит игру Алонсо, могу предположить, что гости забьют. Но «Реал» дома забьёт больше. Беру победу мадридцев через тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».