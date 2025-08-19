«Рейнджерс» — «Брюгге»: прогноз Егора Титова на матч отбора Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Брюгге».

Ставка: победа «Рейнджерс» и ТБ 1.5 за 3.35.

«Равное противостояние, клубы примерно одного уровня. «Брюгге» не без приключений прошел «Ред Булл» в прошлом раунде. Слишком расслабились после гостевого матча, дома зависли, но вовремя включились. А шотландцы уже в первой встрече с «Викторией» из Пльзени закрыли все вопросы, победив 3:0. Второй матч уже был формальным. Но, кстати, чехи там очень много насоздавали, но реализовали только 2 момента. 2:1 для них оказалось маловато.

«Рейнджерс» почти целиком поменял состав на матч чемпионата, который был в выходные. Все основные игроки отдохнули. Да, есть несколько травм, плюс левый защитник уезжает в Бразилию. Но в целом состав боевой. «Брюгге» вроде бы ход набрал, 4 победы подряд одержал. Но может здесь сказаться магия домашнего стадиона «Рейнджерс», эти сумасшедшие болельщики могут оказать реальное давление на бельгийцев.

Очень здорово у глазгианцев выглядит Гассама, он решил исход противостояния с «Викторией». Предполагаю, что и здесь «Рейнджерс» начнет с победы. 3:0 не жду, но 2:1 может быть. «Ред Булл» показал, что оборона у «Брюгге» не такая уж непроходимая. Возьму на первую встречу победу хозяев и тотал больше 1,5. Все решится в Бельгии. Но дома шотландцы предложат сумасшедшие скорости и за счет трибун добьются своего», — приводит слова Титова «РБ Спорт».