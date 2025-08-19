Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании в Мадриде

«Реал» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.68.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграет против «Осасуны». Во-первых, мадридцы дома всегда очень хорошо играют против «Осасуны». Например, последние два матча завершились победой со счетом 4:0. И сейчас в команде идет перестройка, где тренер сменился. Безусловно, мадридцам очень важно начать хорошо. И не просто победить, а именно крупно. Уверен, это важно для того, чтобы расположить болельщиков к Хаби Алонсо, который до сих пор пытается решить дилемму, как же совместить на поле Мбаппе и Винисиуса. Не сомневаюсь, что в этом случае игра пройдет с явным преимуществом мадридцев, и они уверенно победят», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Осасуна». Хаби Алонсо начинает звёздный путь
«Реал» — «Осасуна». Хаби Алонсо начинает звёздный путь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android