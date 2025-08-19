«Реал» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании в Мадриде

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.68.

«В первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграет против «Осасуны». Во-первых, мадридцы дома всегда очень хорошо играют против «Осасуны». Например, последние два матча завершились победой со счетом 4:0. И сейчас в команде идет перестройка, где тренер сменился. Безусловно, мадридцам очень важно начать хорошо. И не просто победить, а именно крупно. Уверен, это важно для того, чтобы расположить болельщиков к Хаби Алонсо, который до сих пор пытается решить дилемму, как же совместить на поле Мбаппе и Винисиуса. Не сомневаюсь, что в этом случае игра пройдет с явным преимуществом мадридцев, и они уверенно победят», — приводит слова Мора «РБ Спорт».