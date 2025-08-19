Скидки
«Реал» — «Осасуна»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры 19 августа
Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.15.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
«Осасуна» — точно не подарок. Но мадридский «Реал» — это история под названием «давление» при Хаби Алонсо. Они будут весь матч стараться прессинговать, и мы увидим «Реал» практически таким же, как и «Байер».

Поэтому я думаю: индивидуальный тотал «Реала» больше (7,5) угловых в матче. Атак будет очень много, а Мадрид в новом обрамлении много играет через фланги.

И оборона «Реала» не всегда была хороша на летнем кубке мира, да и футболисты «Байера» часто допускали ошибки. Поэтому мои два прогноза: обе забьют — да, и индивидуальный тотал мадридского «Реала» больше (7,5) угловых», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

