«Реал» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.14.

«Игроки «Реала» не хотели проводить этот матч в августе. Футболисты и руководство команды требовали полноценной предсезонки и предлагали перенести матч с «Осасуной» с августа на декабрь.

Мадридский «Реал» пока недостаточно хорошо готов, потому что команда недавно только приступила к тренировкам. Тем более что там новый главный тренер, и, мне кажется, сложно было бы «Реалу» показать себя сполна, если бы игра проходила в Памплоне. Я бы даже рассмотрел ставку на «Осасуну» с форой.

Но всё-таки домашний матч, и «Осасуна» в гостях — это совсем не то же самое, что дома. Как правило, памплонская команда в таких встречах часто проигрывает крупно, типа 0:4. Сейчас, думаю, борьба будет более упорной, но всё же не верю, что «Осасуна» окажется настолько сильна, чтобы устоять и не уступить.

Я думаю, что «Реал» выиграет этот матч, но с небольшим перевесом — либо в один гол, либо в два. И вот на это, собственно, и поставлю. Победа «Реала» в 1-2 мяча с учётом отсутствия Джуда Беллингэма, которому нужно долгое восстановление после травмы, и Рюдигера, который отбывает дисквалификацию с прошлого сезона.

Так что, несмотря на потери, думаю, что мадридцы начнут сезон с победы, но победы некрупной», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».