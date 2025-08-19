Эксперты: шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ почти сравнялись после 5-го тура

В РПЛ остался позади 5-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Несмотря на то что «Зенит» снова не смог выиграть (ничья со «Спартаком» 2:2), команда из Санкт-Петербурга по-прежнему фаворит у букмекеров. Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 3.20 (перед пятым туром было 2.65).

«Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и опережает петербуржцев уже на шесть очков. Шансы краснодарцев выиграть РПЛ выросли — коэффициент снизился с 3.80 до 3.40.

Резко увеличились и шансы ЦСКА — с 8.00 до 5.00. Команда Фабио Челестини победила «Динамо» 3:1 и идёт на третьей позиции с 11 очками.

Лидер — «Локомотив» — едва не проиграл «Балтике» (1:1), вероятность команды Михаила Галактионова уменьшилась. Сейчас поставить на железнодорожников можно за 7.00, а перед пятым туром коэффициент составлял 6.00.

Шансы «Спартака» и «Динамо» стать чемпионами продолжают падать. Сейчас на любой из этих клубов можно поставить за 17.00. Перед стартом тура на красно-белых давали 13.00, а на динамовцев 15.00.