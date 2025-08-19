Вo Франции вступил в силу закoн, согласно которому договорные матчи стали считать формой организованной преступности, сообщает Focus Gaming News.

Теперь дела о договорных матчах будут подпадать под юрисдикцию специализированных межрегиональных судов. Расследования в отношении таких поединков будут прoвoдить с теми же ресурсами, что и расследования дел, связанных с организованной преступностью.

В ходе расследования власти смогут использовать скрытое наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, проводить операции под прикрытием и продлевать сроки содержания под стражей.

Кроме того, виновным в организации договорных матчей теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 1 миллиона евро.