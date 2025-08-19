Скидки
«Црвена Звезда» — «Пафос»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» — «Пафос»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
Комментарии

19 августа «Црвена Звезда» примет «Пафос» на стадионе «Райко Митич». Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в целом за хозяев. Победа «Црвены Звезды» оценивается около 1.67 (примерно 57% вероятности). Ничья доступна с коэффициентом 4.20, а победа «Пафоса» — с коэффициентом 4.80. Такой расклад фиксирует преимущество сербской команды, но уже не такое безоговорочное, какое было на ранних стадиях.

По тоталам голов и рынку на «обе забьют» ожидания аналитиков умеренно «верховые». Тотал больше 2.5 мяча колеблется в районе 1.70, тотал меньше 2.5 мяча — в районе 2.16. Ставка «обе забьют — да» встречается примерно за 1.67. Такие котировки указывают на сценарий «П1» при двух-трёх голах и доминировании хозяев.

Сербы прошли «Лех» (3:1, 1:1) и подходят к игре после результативного старта в чемпионате Сербии. Киприоты сенсационно убрали тель-авивский «Маккаби» (1:1, 1:0) и киевское «Динамо» (1:0, 2:0).

