«Рейнджерс» — «Брюгге»: ставки и коэффициенты на игру квалификации Лиги чемпионов

19 августа в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго, Шотландия. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Рейнджерс» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу бельгийского клуба за 9.50.

По пути к заключительному этапу квалификации команда из Глазго прошла «Панатинаикос» (2:0 и 1:1) и «Викторию Пльзень» (3:0 и 1:2). Обе победы были добыты на домашнем стадионе. В этот раз «Рейнджерс» вновь постараются добыть комфортное преимущество на своём поле, потому что в гостях выступают слабо.

«Брюгге» станет непростым испытанием для «Рейнджерс». Он является вице-чемпионом Лиги Жюпиле и обладателем Суперкубка Бельгии. Бельгийцы уверенно прошли «Ред Булл Зальцбург» (1:0 и 3:2) в прошлом раунде квалификации. Чемпионат Бельгии для «Брюгге» тоже начался неплохо. Обыграны «Генк» (2:1), «Серкль Брюгге» (2:0) и «Зюлте-Варегем» (1:0), а уступила команда только «Мехелену» (1:2).