«Будё-Глимт» — «Штурм»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

20 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Встреча состоится на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение норвежскому клубу. Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Штурма» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.