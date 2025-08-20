Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз на матч в Норвегии

«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз на матч в Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру ранда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм».

Ставка: «Будё-Глимт» победит «Штурм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Материалы по теме
«Фенербахче» — «Бенфика». Украинец Трубин станет головной болью Моуринью
«Фенербахче» — «Бенфика». Украинец Трубин станет головной болью Моуринью

Команда из Будё подходит к раунду плей-офф в лучшей форме. Чемпионат Норвегии перешагнул за экватор, и проходит он для подопечных Хьетиля Кнутсена вполне успешно. Они занимают первое место в таблице, догнав «Викинг». Беспроигрышная серия насчитывает девять матчей, в семи из которых были одержаны победы.

Соперник идёт хуже. В чемпионате Австрии команда из Граца выиграла у ЛАСКа (2:0) и «Рида» (3:1), но уступила венскому «Рапиду» (1:2). Между этими встречами была товарищеская игра со «Страсбургом», которая закончилась поражением со счётом 2:3. Многовато пропущенных мячей, зато атака хорошо функционирует.

Особенно хорош грузин Отар Китеишвили. В последних двух матчах он забил три мяча. Именно от него будет исходить опасность воротам Никиты Хайкина. У действующего чемпиона Австрии наверняка есть чем удивить соперника из Норвегии. В качестве ставки предлагаем взять победу «Будё-Глимт» через тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Хайкин, конечно, большой молодец, но ему предстоит иметь дело с грозной австрийской атакой. Хотя бы на гол гости должны наиграть, но не на победу. Во-первых, «Будё-Глимт» выступает на домашнем стадионе. Во-вторых, отсутствие основного голкипера у «Штурма» не внушает оптимизма всей защите.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android