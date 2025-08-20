«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз на матч в Норвегии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру ранда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм».

Ставка: «Будё-Глимт» победит «Штурм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Команда из Будё подходит к раунду плей-офф в лучшей форме. Чемпионат Норвегии перешагнул за экватор, и проходит он для подопечных Хьетиля Кнутсена вполне успешно. Они занимают первое место в таблице, догнав «Викинг». Беспроигрышная серия насчитывает девять матчей, в семи из которых были одержаны победы.

Соперник идёт хуже. В чемпионате Австрии команда из Граца выиграла у ЛАСКа (2:0) и «Рида» (3:1), но уступила венскому «Рапиду» (1:2). Между этими встречами была товарищеская игра со «Страсбургом», которая закончилась поражением со счётом 2:3. Многовато пропущенных мячей, зато атака хорошо функционирует.

Особенно хорош грузин Отар Китеишвили. В последних двух матчах он забил три мяча. Именно от него будет исходить опасность воротам Никиты Хайкина. У действующего чемпиона Австрии наверняка есть чем удивить соперника из Норвегии. В качестве ставки предлагаем взять победу «Будё-Глимт» через тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Хайкин, конечно, большой молодец, но ему предстоит иметь дело с грозной австрийской атакой. Хотя бы на гол гости должны наиграть, но не на победу. Во-первых, «Будё-Глимт» выступает на домашнем стадионе. Во-вторых, отсутствие основного голкипера у «Штурма» не внушает оптимизма всей защите.