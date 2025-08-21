Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шахтёр» — «Серветт»: назван фаворит матча Лиги конференций

«Шахтёр» — «Серветт»: назван фаворит матча Лиги конференций
Комментарии

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт» пройдёт 21 августа в Кракове (Польша) на нейтральном стадионе. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности.

Поставить на успех «Серветта» можно за 9.40, а на ничейный исход — за 5.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android