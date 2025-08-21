«Шахтёр» — «Серветт»: определён самый вероятный счёт

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт» пройдёт 21 августа в Кракове (Польша) на нейтральном стадионе. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности.

Поставить на успех «Серветта» можно за 9.40, а на ничейный исход — за 5.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:0 в пользу украинцев (7.00). Победа «Шахтёра» 2:1 доступна за 8.00, на точный счёт 1:0 в пользу хозяев выставлен коэффициент 8.80.