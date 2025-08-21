«Шахтёр» — «Серветт»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру раунда плей-офф отбора Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт».

Ставка: «Шахтёр» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.42.

«Шахтёр» попробует больше взаимодействовать с мячом, давить через стандарты и использовать полупространства. При этом нейтральный «дом» в Польше — знакомые условия для украинского клуба, что может пойти в плюс. «Серветт» же на выезде наверняка станет аккуратно обороняться и ловить свои контратаки.

Риски для «Шахтёра», впрочем, есть. Нельзя терять концентрацию в начале таймов — «Серветт» умеет ждать и наказывать за редкие ошибки. Но по классу и глубине скамейки у украинского клуба перевес, особенно при активных бразильцах. В матчах с «Панатинаикосом» они молчали, но до того Алисон набрал восемь очков по системе «гол+пас», а Элиас — три.

Прогноз будет достаточно базовый — победа «Шахтёра» при «низовом» тотале. Логичная ставка: П1 + тотал меньше 3.5 мяча. Тем, кто хочет быть аккуратнее, — 1Х через тотал меньше 4.5 мяча. Но коэффициент заметно ниже. Логика простая: мотивация и свежий импульс при Туране и непростая перестройка «Серветта» при новом тренере сыграют в пользу украинцев.