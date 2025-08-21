Скидки
«Полесье» — «Фиорентина»: букмекеры оценили шансы команд

«Полесье» — «Фиорентина»: букмекеры оценили шансы команд
Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина» пройдёт 21 августа в Прешове (Словакия) на нейтральном поле стадиона «Татран Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.

Поставить на успех «Полесья» можно за 7.50, а на ничейный исход — за 4.55.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

