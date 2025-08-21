«Полесье» — «Фиорентина»: стал известен самый вероятный счёт

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина» пройдёт 21 августа в Прешове (Словакия) на нейтральном поле стадиона «Татран Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Сделать ставку на победу «Фиорентины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.

Поставить на успех «Полесья» можно за 7.50, а на ничейный исход — за 4.55.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:0 в пользу гостей (7.50). Победа «Фиорентины» 1:0 идёт за 8.50, на 2:1 в пользу итальянского клуба дают 9.20.