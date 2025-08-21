«Полесье» — «Фиорентина»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру раунда плей-офф отбора Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина».

Ставка: «Фиорентина» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.16.

«Фиорентина» под руководством Стефано Пиоли наверняка будет держать мяч, растягивать оборону соперника и нагнетать через фланги. У итальянцев длиннее скамейка: они могут добавить темп после перерыва и освежить атаку заменами. Плюс у команды богатый опыт в этом турнире — флорентинцы регулярно доходят далеко и хорошо ведут выездные матчи.

По игре ждём простую картину, где «Фиорентина» контролирует, а «Полесье» — закрывается и ловит редкие моменты. Ключ — первые голы и стандарты. Если «фиалки» забьют раньше, номинальным хозяевам придётся раскрываться, и станет сложнее. Если «Полесье» продержится до перерыва, шанс на ничью или минимальное поражение вырастет.

Риски есть у обоих. «Полесью» нельзя допускать серий угловых и фолов у своей штрафной — «Фиорентина» хорошо давит вторыми мячами. Гостям же важно не «залипать» в позиционных атаках и не терять мяч в центре — иначе у оппонента появятся быстрые выходы. А в таких встречах один точный удар может решить всё.

Итог: ожидаем закрытую и вязкую игру. «Полесье» будет бороться и цепляться, но класс «Фиорентины» и глубина состава должны обеспечить небольшой перевес. Самый логичный сценарий — победа итальянцев в один-два мяча. То есть берём победу «Фиорентины» с «низовым» тоталом.