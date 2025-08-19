Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу незаконных азартных онлайн-игр

Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до внесения в Государственную Думу, сообщает «РИА Новости».

Законопроект подразумевает внесение изменений в Административный кодекс РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр. Авторы проекта оценивают их в 30-45% от общего рынка, что соответствует 300-450 млрд рублей. При этом всё более массовый характер приобретает практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры.

Документ предлагает ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Максимальные размеры административного штрафа составят для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1,5 млн рублей, для юрлиц — до 7 млн рублей. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний до внесения в Государственную Думу», — сообщается в официальном отзыве кабмина.

В правительстве также отметили, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании.

Также в правительстве подчеркнули, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, поскольку ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.