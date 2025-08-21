«Панатинаикос» — «Самсунспор»: эксперты оценили шансы команды Руя Витории

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют греческий «Панатинаикос» и турецкий «Самсунспор». Встреча состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах (Греция). Начало — в 21:00 мск.

Греческий клуб возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу «Панатинаикоса» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Самсунспора» оценили в 6.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Афин за 7.00.