Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Панатинаикос» — «Самсунспор»: эксперты оценили шансы команды Руя Витории

«Панатинаикос» — «Самсунспор»: эксперты оценили шансы команды Руя Витории
Аудио-версия:
Комментарии

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют греческий «Панатинаикос» и турецкий «Самсунспор». Встреча состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах (Греция). Начало — в 21:00 мск.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

Греческий клуб возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу «Панатинаикоса» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Самсунспора» оценили в 6.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Афин за 7.00.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android