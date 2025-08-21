«Панатинаикос» — «Самсунспор»: прогноз на игру Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» — «Самсунспор».

Ставка: «Панатинаикос» победит всухую за 2.45.

На удивление «Панатинаикос» оказался очень крепким и показал характер в матчах прошлого квалификационного раунда с «Шахтёром». Обе встречи закончились со счётом 0:0, а в серии пенальти греки оказались точнее и выиграли 4:3. Бывший тренер «Спартака» Руй Витория смог выстроить надёжную оборону, прогресс по сравнению с прошлым сезоном заметен.

«Самсунспор» только начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. Он новичок в еврокубках, ведь для него это первая возможность в истории современного футбола выступить на евроарене. Конечно, команда будет испытывать давление, а отсутствие опыта может сыграть ключевую роль.

Состав у команды Томаса Райса почти в два раза дешевле, чем у «Панатинаикоса». Лучший бомбардир — нападающий из республики ЧАД Мариус. За это лето были усилены некоторые позиции, но футболистами не уровня Лиги Европы. Остаётся рассчитывать только на характер.

Предлагаем поставить на то, что «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» всухую. Руй Витория поставил качественную игру в обороне своим подопечным. Они не пропустили в двух матчах с мощной бразильской атакой «Шахтёра», а здесь им тем более нечего бояться. У турецкого клуба мало опыта, он уступает по уровню состава, и это первая серьёзная игра в новом сезоне для него.