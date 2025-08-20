«Фенербахче» — «Бенфика»: прогноз Павла Яковлева на матч отбора Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Фенербахче» – «Бенфика».

Ставка: «Фенербахче» выиграет хотя бы в одном из таймов за 1.77.

«Да, «Фенербахче» прошел «Фейеноорд». В тяжелой выездной встрече уступили, но дома одержали крупную победу и прошли дальше. Магия Жозе Моуринью работает: «Фенербахче» сейчас в потрясающей форме, чемпионат Турции уже стартовал.

Эта игра будет показательной — готов ли «Фенербахче» идти дальше в Лиге чемпионов и на что способен в чемпионате Турции. «Бенфика» стабильна: выиграла Суперкубок, уверенно прошла крепкого соперника — «Ниццу». В обеих встречах, и дома, и на выезде, победили по 2:0.

Отмечу нюанс: Жозе Моуринью в интервью сказал, что «Бенфике» досталась самая неудобная команда, которая могла достаться на этой стадии. Он прекрасно знает, как играть против португальских клубов. Уверен, что дома «Фенербахче» будет максимально мотивирован и постарается найти лазейки, чтобы обыграть «Бенфику».

Мой прогноз: «Фенербахче» выиграет хотя бы в одном из таймов. Не обязательно во всей игре, но в одном тайме команда Моуринью должна быть сильнее. Для этого есть всё: свои болельщики и потрясающая поддержка, сам Жозе, который подскажет, как действовать, и сильный состав. «Бенфика» стабильна, но играет на выезде, и это очень важный момент», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».