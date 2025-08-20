Скидки
«Фенербахче» — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментарии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Бенфика».

Ставка: проход «Бенфики» за 1.52.

«Мне кажется, что здесь португальцы — фавориты. У Моуринью далеко не та организованная команда, которую мы ожидали бы увидеть в его исполнении. «Фенербахче» слишком много пропускает, многое позволяет. У команды было четыре пропущенных мяча от «Фейеноорда» в предыдущем раунде.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
«Бенфика» куда более организованная и эффективная впереди команда под руководством Бруну Лаже. В предыдущем раунде мы в этом убедились. Так что я бы поставил на проход «Бенфики» в этом противостоянии», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

