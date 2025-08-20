«Фенербахче» — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов
Поделиться
Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Бенфика».
Ставка: проход «Бенфики» за 1.52.
«Мне кажется, что здесь португальцы — фавориты. У Моуринью далеко не та организованная команда, которую мы ожидали бы увидеть в его исполнении. «Фенербахче» слишком много пропускает, многое позволяет. У команды было четыре пропущенных мяча от «Фейеноорда» в предыдущем раунде.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бенфика» куда более организованная и эффективная впереди команда под руководством Бруну Лаже. В предыдущем раунде мы в этом убедились. Так что я бы поставил на проход «Бенфики» в этом противостоянии», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:47
-
17:00
-
16:52
-
16:00
-
15:12
-
15:00
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:46
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
- 19 августа 2025
-
19:00
-
18:12
-
18:00
-
17:33
-
17:00
-
16:00
-
15:48
-
15:36
-
15:00
-
14:00
-
13:22
-
13:00
-
12:11
-
12:00
-
11:47
-
11:00
-
10:42