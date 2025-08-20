«Базель» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на отборочный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов «Базель» – «Копенгаген». Встреча пройдёт в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 20 августа.

Ставка: проход «Копенгагена» за 1.76.

«Базель» – «Копенгаген». В этой паре я думаю, что фавориты – датчане. «Базель» сезон начал не очень здорово, за четыре тура пропустил семь мячей, два раза проиграл, не лучшим образом выглядели швейцарцы.

А вот «Копенгаген» впечатлил в обеих встречах с чемпионами Швеции. Поэтому в этой паре я бы поставил на проход «Копенгагена», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».