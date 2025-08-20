Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Базель» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на отборочный матч Лиги чемпионов

«Базель» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на отборочный матч Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов «Базель» – «Копенгаген». Встреча пройдёт в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 20 августа.

Ставка: проход «Копенгагена» за 1.76.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Базель» – «Копенгаген». В этой паре я думаю, что фавориты – датчане. «Базель» сезон начал не очень здорово, за четыре тура пропустил семь мячей, два раза проиграл, не лучшим образом выглядели швейцарцы.

А вот «Копенгаген» впечатлил в обеих встречах с чемпионами Швеции. Поэтому в этой паре я бы поставил на проход «Копенгагена», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android