«Базель» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на отборочный матч Лиги чемпионов
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов «Базель» – «Копенгаген». Встреча пройдёт в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 20 августа.
Ставка: проход «Копенгагена» за 1.76.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
«Базель» – «Копенгаген». В этой паре я думаю, что фавориты – датчане. «Базель» сезон начал не очень здорово, за четыре тура пропустил семь мячей, два раза проиграл, не лучшим образом выглядели швейцарцы.
А вот «Копенгаген» впечатлил в обеих встречах с чемпионами Швеции. Поэтому в этой паре я бы поставил на проход «Копенгагена», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».
