«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Блинова

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Блинова «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.93.

«В среду, 20 августа, в Омске стартует очередной предсезонный турнир с клубами КХЛ — Кубок Блинова. Состав участников впечатляет: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик» и действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» под руководством самого Боба Хартли, который приводил «Авангард» к единственному чемпионству в КХЛ. Первый матч турнира — «Локомотив» против «Северстали» в 12:00 по московскому времени. Коэффициенты сильно в пользу ярославцев. В таких случаях обычно хочется взять плюсовую фору на вторую команду. Но не спешите.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2025, среда. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Дело в том, что череповчане ещё вообще не играли этим летом. И это будет их первый матч. А «Локомотив» перед вылетом в Омск 18 августа провел товарищеский матч в Ярославле против «Торпедо», в котором одержал победу со счётом 2:1 в основное время. Так что определённое преимущество у железнодорожников просматривается просто потому, что они уже провели один матч. Боб Хартли уже «пощупал» некоторых игроков, а по ходу третьего периода даже взял тайм-аут, чтобы попросить своих игроков продолжать играть агрессивно, а не прижиматься к своим воротам.

Делать прогноз на команду, которая не играла с апреля, довольно сложно, поэтому буду опираться на те наблюдения, которые делал ещё по ходу прошлого плей-офф. А мои воспоминания говорят мне о том, что голы в матче будут. Так что снова беру высокий тотал голов. «Локомотив» в матче с «Торпедо» забросил дважды. «Северсталь» любит играть в атаку и зачастую оголяет свои тылы. С учётом того, что это будет первый матч, нельзя исключать и провалы в обороне, так что голы должны быть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».