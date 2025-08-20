«Космос» — 2DROTS: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч второго раунда пути регионов Кубка России «Космос» Долгопрудный — 2DROTS. Встреча в Подмосковье пройдёт 20 августа.

Ставка: проход 2DROTS за 1.32.

«Если в паре у «Амкала» ситуация не выглядит однозначной и там всё может сложиться непросто, то противостояние «Космос» — 2DROTS кажется более предсказуемым.

Букмекеры заметно выше оценивают шансы медийной команды на проход в следующий раунд, и здесь я склонен довериться котировкам. Думаю, что 2DROTS пройдут дальше. Да, коэффициент не самый высокий, но это скорее вопрос надёжности», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».