«Космос» — 2DROTS: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России
Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч второго раунда пути регионов Кубка России «Космос» Долгопрудный — 2DROTS. Встреча в Подмосковье пройдёт 20 августа.
Ставка: проход 2DROTS за 1.32.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Не начался
2DROTS
Москва
«Если в паре у «Амкала» ситуация не выглядит однозначной и там всё может сложиться непросто, то противостояние «Космос» — 2DROTS кажется более предсказуемым.
Букмекеры заметно выше оценивают шансы медийной команды на проход в следующий раунд, и здесь я склонен довериться котировкам. Думаю, что 2DROTS пройдут дальше. Да, коэффициент не самый высокий, но это скорее вопрос надёжности», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».
