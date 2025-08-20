Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Норвежская команда в фантастической форме находится. В восьми последних матчах семь побед. Ну, вопрос в том, какие соперники были, конечно. И здесь, как мне кажется, будет немножко другая ситуация, не на сто процентов понятная норвежской команде. Битва за большие деньги, которые важны для тех и для других. «Штурм» — команда весёлая, играет обычно с хорошими, крупными счетами.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что, кстати, многие будут следить за этим матчем, может быть, даже и смотреть его в силу того, что ворота «Будё-Глимт» будет защищать Никита Хайкин. Мне кажется, что австрийцы должны ехать с задачей забить гол, как минимум один. Получится или не получится — дело такое, но задача должна быть именно такой. Если не забить, то очень тяжело на что-то будет рассчитывать. «Будё-Глимт» забьёт наверняка, это без сомнений.

«Обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 1.8 — самая логичная и хорошая ставка на этот матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Будё-Глимт» — «Штурм». Команда Хайкина воспользуется отсутствием Худякова
«Будё-Глимт» — «Штурм». Команда Хайкина воспользуется отсутствием Худякова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android