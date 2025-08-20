«Будё-Глимт» — «Штурм»: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Норвежская команда в фантастической форме находится. В восьми последних матчах семь побед. Ну, вопрос в том, какие соперники были, конечно. И здесь, как мне кажется, будет немножко другая ситуация, не на сто процентов понятная норвежской команде. Битва за большие деньги, которые важны для тех и для других. «Штурм» — команда весёлая, играет обычно с хорошими, крупными счетами.

Думаю, что, кстати, многие будут следить за этим матчем, может быть, даже и смотреть его в силу того, что ворота «Будё-Глимт» будет защищать Никита Хайкин. Мне кажется, что австрийцы должны ехать с задачей забить гол, как минимум один. Получится или не получится — дело такое, но задача должна быть именно такой. Если не забить, то очень тяжело на что-то будет рассчитывать. «Будё-Глимт» забьёт наверняка, это без сомнений.

«Обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 1.8 — самая логичная и хорошая ставка на этот матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».