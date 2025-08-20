«Селтик» — «Кайрат»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Глазго

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Селтик» — «Кайрат».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Матч Лиги чемпионов. Ну, если какая-то недооценка «Кайрата» присутствовала, а она, очевидно, присутствовала в предыдущих раундах этого турнира, то я думаю, что теперь её не будет. Плюс шотландцы хорошо знают, что такое поездка в Казахстан. Пусть это не имеет прямого отношения к Лиге чемпионов, но они помнят поездку своей национальной команды. И футболисты в «Селтике» понимают, что не надо откладывать решение вопроса на матч, который состоится в Казахстане.

Поэтому я думаю, что «Селтик» будет атаковать, разумеется. Здесь сложно сказать, хватит ли им исполнительского мастерства на то, чтобы забить много, но я уверен, что будет довольно много подач в штрафную. Наверное, уже понимаете, к чему я подвожу. Подвожу я, естественно, к количеству угловых. Мне кажется, что ставка на больше 9.5 углового в этом матче с коэффициентом 1.8 — это просто отличный вариант. «Селтик» в состоянии в одиночку этот тотал пробить даже без учёта каких-то контратак «Кайрата», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».