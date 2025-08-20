«Базель» — «Копенгаген»: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Базель» — «Копенгаген».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Матч Лиги чемпионов. Встреча довольно весёлых команд, при этом находящихся в разных условиях. «Копенгаген» в принципе один сухой матч недавно сыграл, это была ничья 0:0 с «Мальме». Но в ответной игре там всё встало на свои места — было забито пять мячей одной командой, и командой этой был «Копенгаген».

Что касается «Базеля», то смена тренера произошла. Фабио Челестини теперь в Москве. Новый тренер пока разбирается с тем, что происходит. «Базель» иногда проигрывает довольно неожиданно, причём соперникам, которые выглядят не слишком, скажем так, опасными для него. Проигрыш «Санкт-Галлену» в чемпионате Швейцарии можно, наверное, объяснить сменой тренера, как и всё, весь тот шторм, который есть, будет. И логично, что он будет.

Людовик Маньин сам был защитником. Каким он хочет видеть свой «Базель» — пока непонятно. Но я повторюсь, что обе команды — довольно весёлые. Думаю, в этом матче стоит ставить на голы. Я выберу ставку «обе забьют», 1.87 — коэффициент. Уверенность — 7 по 10-балльной системе. Мне кажется, что в первой игре они вряд ли будут отсиживаться сзади. Какая перспектива, какой смысл в этом? Я её не вижу», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».