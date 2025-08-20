Скидки
«Будё-Глимт» — «Штурм»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

20 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Встреча состоится на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение норвежскому клубу. Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Штурма» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Будё за 9.00.

Команда из Будё подходит к раунду плей-офф в лучшей форме. Чемпионат Норвегии перешагнул за экватор, и проходит он для подопечных Хьетиля Кнутсена вполне успешно. Они занимают первое место в таблице, догнав «Викинг». Беспроигрышная серия насчитывает девять матчей, в семи из которых были одержаны победы.

В чемпионате Австрии команда из Граца выиграла у ЛАСКа (2:0) и «Рида» (3:1), но уступила венскому «Рапиду» (1:2). Между этими встречами была товарищеская игра со «Страсбургом», которая закончилась поражением со счётом 2:3.

