«Селтик» — «Кайрат»: ставки и прогнозы на матч отбора Лиги чемпионов 20 августа

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Селтик» — «Кайрат» пройдёт 20 августа в Глазго (Шотландия). Место — «Селтик Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Победа «Селтика» идёт с коэффициентом 1.17, что приблизительно равно 85% вероятности. Ничья оценивается в 7.50, а успех «Кайрата» — в 17.00. Наиболее вероятный точный счёт у контор — 2:0 в пользу шотландцев.

«Обе забьют — да» доступна с коэффициентом около 2.20. Тотал больше 2.5 мяча представлен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.80.

Форма «Селтика» на старте сезона ровная. Дома подопечные Брендана Роджерса обыграли «Сент-Миррен», на выезде победили «Абердин».

«Кайрат» добрался до плей-офф честно — прошёл три раунда квалификации, последний шаг сделал со «Слованом» Братислава. Но на выезде в Европе у алмаатинцев серия без побед — им сложнее играть вдали от дома. Плюс перелёт в Глазго и тяжёлый график.

