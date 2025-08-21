Скидки
«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев: букмекеры оценили шансы

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют «Маккаби» из Тель-Авива и «Динамо» из Киева. Встреча состоится на нейтральном стадионе «ТСЦ Арена» в городе Бачка-Топола (Сербия). Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Маккаби» можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Динамо» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

