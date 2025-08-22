«Бавария» — «РБ Лейпциг»: букмекеры оценили шансы

22 августа 2025 года в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 77% вероятности.

При этом шансы «РБ Лейпциг» оценили в 11.00 (9%). Ничья идёт с коэффициентом 6.90 (14%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.