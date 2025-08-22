Скидки
«Бавария» — «Лейпциг»: определён самый вероятный счёт

«Бавария» — «Лейпциг»: определён самый вероятный счёт
22 августа 2025 года в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск.

Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «РБ Лейпциг» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.70.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Самый вероятный исход встречи — 2:0 в пользу «Баварии» за 7.50. Победа мюнхенцев 2:1 идёт за 8.20, на точный счёт 1:1 выставлен коэффициент 9.00.

Если «Бавария» победит 3:0, зайдёт коэффициент 9.30.

