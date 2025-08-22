Стали известны шансы «Челси» победить «Вест Хэм» в чемпионате Англии

22 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Лондонское дерби — это всегда громкое событие.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности.

При этом шансы «Вест Хэма» оценили в 4.90 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 4.25 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.