«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру АПЛ «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Сезон только начался, а «Вест Хэм» уже вызвал беспокойство. В матче 1-го тура с вернувшимся в АПЛ «Саутгемптоном» команда с треском провалилась, проиграв со счётом 0:3. «Челси», в свою очередь, тоже неудачно стартовал в АПЛ. Но ничью с «Кристал Пэлас» (0:0), который выиграл Суперкубок Англии, можно простить.

Сам «Челси» в прошлом сезоне стал победителем Лиги конференций и чемпионата мира в США, участие в котором лишило футболистов полноценного отпуска. Но они не выглядят выжатыми. Наоборот — сильно мотивированы.

Последние три лондонских дерби «Челси» выигрывал у «Вест Хэма» (5:0, 3:0 и 2:1). Для «молотобойцев» с тех пор ничего не поменялось. Предлагаем поставить на то, что гости одержат победу, через тотал больше 2.5 мяча. Если скромный в атаке «Саутгемптон» умудрился забить три гола команде Грэма Поттера, то что сотворит с ней агрессивный чемпион мира?