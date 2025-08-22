«Оренбург» — «Ахмат»: назван фаворит матча

22 августа стадион «Газовик» в Оренбурге примет матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Это второй очный матч за девять дней на той же арене. Неделей раньше соперники здесь играли в Кубке России, и оренбуржцы праздновали победу.

Букмекеры в своих прогнозах отдают умеренное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Поставить на успех «Оренбурга» можно за 3.50, а ничейный исход тоже идёт за 3.50.

Вместе с тем аналитики ожидают сдержанную результативность. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Ставка «обе забьют — да» предлагается примерно за 1.80.